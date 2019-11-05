Дело казахстанца, сбившего ребенка в Корее, передано в суд

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Дело казахстанца, сбившего ребенка в Южной Корее, передано в суд. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.

По информации Смадиярова, расследование ДТП завершено, а дело передано в суд.

Первое слушание запланировано на середину ноября. Завтра гражданин РК встретится с частным адвокатом, которого он нанял", - утонил представитель МИДа.

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