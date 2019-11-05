Дело казахстанца, сбившего ребенка в Корее, передано в суд

По информации Смадиярова, расследование ДТП завершено, а дело передано в суд.
Первое слушание запланировано на середину ноября. Завтра гражданин РК встретится с частным адвокатом, которого он нанял", - утонил представитель МИДа.
Напомним, гражданин Казахстана допустил наезд на семилетнего мальчика в Южной Корее, где находился незаконно. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия и вернулся в Казахстан. Позже он добровольно вернулся в Южную Корею. Ему предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе бегство с места происшествия, нарушение обязательств при регистрации транспортного средства, отсутствие страховки и водительских прав. В совокупности ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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