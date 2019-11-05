Система Orphus

Дело казахстанца, сбившего ребенка в Корее, передано в суд

04.11.2019, 18:28 8911
Дело казахстанца, сбившего ребенка в Корее, передано в суд
Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Дело казахстанца, сбившего ребенка в Южной Корее, передано в суд. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.
 
По информации Смадиярова, расследование ДТП завершено, а дело передано в суд. 
 

Первое слушание запланировано на середину ноября. Завтра гражданин РК встретится с частным адвокатом, которого он нанял", - утонил представитель МИДа.

 
Напомним, гражданин Казахстана допустил наезд на семилетнего мальчика в Южной Корее, где находился незаконно. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия и вернулся в Казахстан. Позже он добровольно вернулся в Южную КореюЕму предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе бегство с места происшествия, нарушение обязательств при регистрации транспортного средства, отсутствие страховки и водительских прав. В совокупности ему грозит до пяти лет лишения свободы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая