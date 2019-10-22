Сбившему ребенка в Южной Корее казахстанцу грозит до пяти лет лишения свободы - МИД

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Минимальное наказание, которое может получить казахстанец за наезд на ребенка в Южной Корее - штраф, максимально - пять лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в МИД РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, ДТП с участием гражданина Казахстана стало резонансным в Южной Корее. Мужчине предъявлено сразу несколько обвинений.

Среди них бегство с места происшествия, нарушение обязательств при регистрации транспортного средства, отсутствие страховки и водительских прав. В совокупности, по данным корейской стороны, ему грозит до пяти лет лишения свободы, либо определенные штрафы", - сказал Смадияров.

Он уточнил, что со следователем по этому делу уже встречался казахстанский консул.

Он провел встречу со следователем и две встречи с нашим гражданином. На условия содержания жалоб, никакого давления со стороны местного следствия нет. Ему изначально был предоставлен государственный адвокат со стороны Южной Кореи, но сейчас прорабатывается вопрос привлечения частного адвоката. Посольство оказывает всю необходимую поддержку в нахождении хорошего адвоката", - сказал представитель МИД.

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