В отношении сбившего ребенка казахстанца в Корее началось следствие

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - В отношении казахстанца, задержанного в Корее за автоаварию, в которой пострадал ребенок, началось следствие, передает Kazakhstan Today.

Сегодня консул РК встретится с гражданином Казахстана и следователями, пишет Kazpravda.kz

Гражданин Казахстана прибыл в Сеул по собственному желанию . Сейчас он находится в следственном изоляторе в городе Чанвон. Начались следственные мероприятия. Сегодня в течение дня наш консул встретится со следователем и нашим гражданином. Мы будем следить за тем, чтобы все его права защищались. Адвокат будет предоставлен либо корейской стороной за государственный счет, либо, если он захочет за свой счет, мы найдем ему хорошего адвоката", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Представитель МИД РК также отметил, что, по данным корейской стороны, на 1 сентября 2019 года в Южной Корее нелегально находились более 10 тыс. казахстанцев.

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