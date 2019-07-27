Дело о гибели жительницы Алматы Анастасии Галеевой направлено в суд

Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Дело о гибели алматинки Анастасии Галеевой направлено в суд, передает Kazakhstan Today.

Расследование уже завершено. По подозрению в убийстве Анастасии Галеевой будут судить двух знакомых девушки. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Almaty.tv

"Была проделана объемная работа, в рамках которой проведен ряд экспертиз. В качестве подозреваемых в материалах дела выступают двое мужчин, 1992 и 1993 годов рождения. Оба являются знакомыми потерпевшей, которым предъявлено обвинение по убийству и укрывательству преступления", - сообщил официальный представитель департамента полиции Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Напомним, 22-летняя Анастасия Галева ушла из дома 9 февраля . Последней, кто видел девушку, была ее подруга, проживающая в поселке Жана Куат. Анастасию в течение двух недель разыскивали полиция и волонтеры, но в конце февраля подруга и ее муж признались, что девушки нет в живых. Якобы Анастасия умерла у них дома. После безуспешных попыток реанимировать ее, присутствующие в доме друзья скинули тело девушки в канал.

10 апреля в одном из шлюзов водного канала в Илийском районе нашли тело пропавшей девушки

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