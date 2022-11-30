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Дело о хищениях в Almaty Parking завершено и направлено в суд - АФМ

29.11.2022, 17:20 15146
Дело о хищениях в Almaty Parking завершено и направлено в суд - АФМ
Организатор преступления Мухтар Боранбаев объявлен в международный розыск
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование уголовного дела в отношении директора TOO "AlanParking" Мухтара Базарбаева и директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова по факту хищения денежных средств в сумме 436 миллионов тенге, сообщает пресс-служба АФМ.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. Главный фигурант и организатор преступления Боранбаев М.С. объявлен в международный розыск", - сообщили в агентстве.


Департамент АФМ также совместно с прокуратурой города принял меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70% доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли TOO "AlanParking".

 

новости по теме

В Шымкенте более шестисот семей незаконно стали получателями АСП

30.11.2022, 11:39 3206
В Шымкенте более шестисот семей незаконно стали получателями АСП
Граждане малоимущими считались только на бумаге, а по факту проживали в коттеджах и ездили на дорогих автомобилях
Шымкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили фиктивных получателей адресной социальной помощи. Незаконным способом пособия получили 610 семей.

Как рассказали в управлении занятости и социальной защиты населения Шымкента, горожане скрывали свои доходы и даже подделывали справки.

Такие граждане малоимущими считались только на бумаге, а по факту проживали в коттеджах и ездили на дорогих автомобилях, отметили специалисты, говорится в репортаже телеканала "Хбара24".

По информации телеканала, незаконно было получено более 30 млн тенге, их придется вернуть.

Многие семьи решили сделать это добровольно, не доводя дело до суда. Но некоторыми историями заинтересовались полицейские, расследуя дело по статье "Мошенничество".

391 семья добровольно вернула в бюджет 17 миллионов 502 тысячи тенге. Дела еще 219 семей рассматривались в суде, по 200 фактам есть решение. Кто-то незаконно получил за два квартала. Кто-то - за один. У всех по-разному. Сейчас аудит проводится постоянно", - рассказала глава управления занятости и соцзащиты Шымкента Балмаржан Нарбекова.


 

К 17 годам тюрьмы приговорен кызылординец, направивший КамАЗ на военных во время январских беспорядков

30.11.2022, 10:38 4676
К 17 годам тюрьмы приговорен кызылординец, направивший КамАЗ на военных во время январских беспорядков
Фото: Depositphotos
Сев за руль КамАЗа, подсудимый развернул его на линию отступающих военнослужащих и, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него
Кызылорда. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, посягательстве на жизнь военнослужащего, а также акте терроризма.

Согласно материал суда, 5 января 2022 года подсудимый, участвуя в массовых беспорядках, перед торговым центром, применив насилие в отношении военнослужащего, захватил военный КамАЗ.

Сев за руль грузового авто, развернул его на линию отступающих военнослужащих, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него. В результате грузовой автотранспорт переехал военнослужащего, который от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении суда.


Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, приобщенными к материалам уголовного дела, а также заключением судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что содеянное относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Однако с учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств окончательно подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По эпизоду акта терроризма подсудимый был оправдан.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в ходе январских погромов погибли 238 человек.
 

Спецоперация МВД РК: задержана группа контрабандистов и организаторов незаконной миграции

30.11.2022, 09:22 6091
Фото: МВД РК
Криминальную деятельность ОПГ осуществляла на границе с Узбекистаном
Туркестан. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК совместно с 5-м департаментом КНБ проведена масштабная спецоперация в отношении группы лиц, осуществлявших свою криминальную деятельность на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан.

Указанные лица, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания "брокерских услуг" на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам. За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тысяч тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин", - сообщили в МВД.


Кроме того, преступники оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны.

Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему", - отметили в ведомстве.


Сообщается, что были проведены обыски, в ходе которых изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета "черной кассы", паспорта иностранных граждан, специальные технические средства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц.
 

В талдыкорганском парке обнаружили тело мужчины

29.11.2022, 19:31 13416
Признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружено
Талдыкорган. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 29 ноября, в Талдыкоргане на территории центрального парка обнаружено тело 41-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД РК.

Каких-либо внешних признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружено. По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет определена причина смерти и принято окончательное процессуальное решение.
 

Стали известны подробности инцидента в аэропорту Актау

28.11.2022, 21:09 28271
Полицейские ищут анонима, сообщившего о заложенном взрывном устройстве
Актау. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту аэропорта Актау. Информация оказалась ложной.
 
В ходе проверки территории аэропорта Актау взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, сообщает "Лада".
 

28 ноября в 16.48 на электронный адрес международного аэропорта Актау анонимно поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия выехали соответствующие службы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Также оперативные службы транспортной полиции устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности. Воздушная гавань возобновила свою работу", - сообщили в департаменте полиции на транспорте.

 
Ранее сообщалось, что из аэропорта Актау эвакуировали пассажиров и персонал.
 

Организатор митинга в Астане получил 15 суток ареста

28.11.2022, 17:14 32996
Организатор митинга в Астане получил 15 суток ареста
Фото: ktk.kz
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнесмену Марату Абиеву дали 15 суток ареста за организацию митинга в Астане, сообщает специализированный межрайонный суд по административным делам.
 
Как сообщает телеканал КТК, 27 ноября специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел два дела в отношении Марата Абиева.

Из материалов дел следует, что 26 ноября он без получения разрешения от местного исполнительного органа Астаны организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
 
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток.
 
Постановления не вступили в законную силу.
 
Напомним, вечером 26 ноября в Астане полицейские пресекли незаконную акцию.
 

Судья по делу Astana LRT отказала в вызове на допрос высокопоставленных чиновников

28.11.2022, 16:25 33976
Судья по делу Astana LRT отказала в вызове на допрос высокопоставленных чиновников
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судья специализированного межрайонного суда Астаны по уголовным делам Виктория Семенова в ходе заседания по делу Astana LRT отказалась удовлетворить ходатайство защиты о вызове на допрос в качестве свидетелей высокопоставленных чиновников.
 
Месяц назад подсудимый - Рашид Аманжулов, а накануне и второй - Улугбек Ачилов обратились через СМИ к чиновникам, которые принимали судьбоносные решения по этому проекту, информирует bes.media.
 
Они просят явиться в суд и дать показания: Имангали Тасмагамбетова, Серика Ахметова, Ерболата Досаева, Бакытжана Сагинтаева, Асета Исекешева, Аскара Жумагалиева, Болата Жамишева и Адильбека Джаксыбекова.
 
Подсудимые уверены, что правдивые свидетельские показания чиновников высшего в то время ранга внесут ясность и помогут суду разобраться в деле, которое длится уже четвертый год.
 
Сообщается, что судья приняла решение по заявленным ходатайствам о вызове в суд высокопоставленных чиновников, но отказала в их вызове, мотивировав несвоевременным заявлением этого ходатайства.
 

Суд на месте постановил. Вообще суд считал правильным рассмотреть ходатайство и подсудимого Ачилова, и подсудимого Аманжулова после допроса всех подсудимых по данному уголовному делу, свидетелей, исследования материалов дела, чтобы была полная картина для принятия решения для вызова или невызова этих лиц в суд, которые заявлены. Но вы такой возможности суду не дали, вы настаивали, чтобы суд принял решение сейчас. (…) Суд считает, что ходатайство Аманжулова и Ачилова не способствует всестороннему, полному, объективному исследованию обстоятельств и доказательств по уголовному делу, обеспечению прав и законных интересов участников процесса и других лиц. Более того, суд считает, что оно объективно не обосновано ничем", - заявила Виктория Семенова.

 
По ее словам, ссылка на решения чиновников есть в материалах уголовного дела.
 

Еще раз правильно должно было рассмотрено только после всех подсудимых, изучения материалов дела, такой возможности вы суду не дали. Суд считает, что эти ходатайства удовлетворению не подлежат", - добавила она.

 
Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе - помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект Astana LRT. Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ, даже в качестве свидетелей.
 
30 июня стало известно о том, что в Астане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств.
 
28 мая в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве легкорельсового транспорта LRT. Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.
 
Сам проект Astana LRT - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
 

Генпрокуратура: задержан подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ

28.11.2022, 15:44 32966
Генпрокуратура: задержан подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ
Фото: Мадина Аимбетова
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК сообщает о задержании подозреваемого в смерти сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева - Елнара Туймебаева во время январских беспорядков.
 

Подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева задержан и находится под стражей", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

 
Напомним, Елнар Туймебаев погиб 6 января во время массовых беспорядков в Алматы. Его машину обстреляли неизвестные на перекрестке Сатпаева - Назарбаева. От полученных ран мужчина скончался на месте. Ему было 26 лет.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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