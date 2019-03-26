Дело об избиении отцом 4-летнего ребенка в Алматы передано в суд

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы завершилось следствие по делу алматинца, который избил собственного сына и оставил его умирать у дороги, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .





Все материалы уже переданы в суд. За время расследования удалось собрать шесть томов. Мурату Аскароглы грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в покушении на убийство собственного сына. По делу проходят шесть свидетелей и потерпевший.





Напомним, 4-летнего Мухаммеда Аскароглы в бессознательном состоянии обнаружили утром 16 июля на углу улиц Брянская и Одесская. Первоначально очевидцы сообщили о том, что мальчика сбила машина черного цвета. Но позже выяснилось, что эти сведения были недостоверными, а ребенка ударил камнем по виску его собственный отец.





По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 106 УК РК.





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