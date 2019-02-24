Дерзкое разбойное нападение на женщину произошло в Алматы

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Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы двое неизвестных напали на женщину, сняли с нее шубу и забрали сумку. К счастью, потерпевшей не понадобилась врачебная помощь, передает Kazakhstan Today.

Видеоролик дерзкого нападения на женщину разместил в Facebook блогер Думан Жумадилов. Судя по видео, в нападении участвовали двое. Один из них напал на жертву сзади и стал ее душить. Когда женщина потеряла сознание, нападавший снял с нее шубу, а его напарник тем временем подобрал сумку, и оба скрылись.

Девушки будьте осторожны! В принципе и мужчины тоже! Микрорайон Жетысу 4. Возле Казкома", - написал блогер в комментарии к видео, пишет Kazpravda.kz .

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали данный случай, к счастью, девушка осталась жива.

По факту разбойного нападения в отношении 35-летней женщины, имевшего место в ночь на 15 февраля, в управлении полиции Ауэзовского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 192 УК РК, проводится досудебное расследование. Создана следственно-оперативная группа, которой проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Виновные лица понесут заслуженное наказание", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Она отметила, что "в результате разбоя потерпевшая не пострадала, за помощью к врачам она не обращалась. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает".

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