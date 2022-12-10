Десять тонн пшеницы похитили со склада в СКО

Фото: петропавловск.news
Ущерб составил 1,6 миллиона тенге
Петропавловск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Есильском районе Северо-Казахстанской области неизвестные похитили 10 тонн пшеницы со склада.
Преступники, взломав дверь склада, завели внутрь КамАЗ и похитили 10 тонн пшеницы. Ущерб составил 1,6 млн тенге", - сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на департамент полиции.
Владелец не знал о совершенной краже. Оперативники известили его и в короткий срок задержали подозреваемого.
Им оказался 29-летний житель соседнего, Кызылжарского района. Также установлены возможные соучастники. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК "Кража". КамАЗ изъят", - сообщили в полиции СКО.
По словам полицейских, злоумышленники без проблем проникли на территорию и взломали дверь складского помещения.
После погрузки зерна выяснилось, что КамАЗ неисправен. Весь следующий день грузовик простоял внутри склада. На следующую ночь злоумышленники вновь проникли в него с запасными частями, произвели ремонт и покинули территорию. Руководству предприятия будет направлено предписание об устранении недостатков, способствующих совершению преступлений", - заявили в полиции.