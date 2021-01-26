Девушку-инвалида 7 лет насиловали в специнтернате Шымкента

Шымкент. 25 января. Kazakhstan Today - Жительница Шымкента сделала заявление, что ее дочь, инвалида первой группы, насиловали на протяжении семи лет в городском интернате для инвалидов, передает Kazakhstan Today.

К нам обратилась жительница Шымкента Мамутова Алия. Она попросила предать огласке эту историю. Ее дочь Толганай (инвалид І группы) насиловали на протяжении 7 лет в городском интернате для инвалидов №2. Предположительно, ее телом пользовались, пока она была в обмороке (девушка страдает эпилепсией). Кроме этого, сотрудники учреждения поставили Толганай спираль, не уведомив мать", - сообщает Telegram-канал Qumash .

По информации канала, в полиции подтвердили факты изнасилования. Но прошло уже три месяца, а следствие, по словам матери, стоит на месте.

После данной публикации, департамент полиции города Шымкента дал комментарий.

Сотрудниками департамента полиции города Шымкента по заявлению местной жительницы о совершении в отношении ее дочери противоправных действий продолжается досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное неоднократно). Следствием проведены соответствующие экспертизы и ряд следственных действий. В рамках досудебного расследования допрашиваются все работающие мужчины и те, кто работал в учреждении с 2010 года", - проинформировали в полиции.

В пресс-службе добавили, что после окончания проводимых следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение.





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