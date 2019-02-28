Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Девушку с парнем задержали по подозрению в закладке наркотиков в Астане, передает Kazakhstan Today.

Проявляя активную гражданскую позицию, мужчина сообщил в полицию о неоднократном появлении подозрительных лиц возле его дома. На сообщение горожанина полицейские оперативно отреагировали. В результате возле жилого дома по улице Алпамыс задержали 24-летнего парня и 27-летнюю девушку по подозрению в распространении запрещенных к обороту наркотических веществ", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

В ведомстве отметили, что в ходе следственных мероприятий задержанные показали место закладки.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК. Проверяется причастность задержанных лиц к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Вместе с тем в пресс-службе проинформировали, что с начала текущего года полицейскими выявлено и заблокировано более 45 сайтов, которые имели причастность к распространению психоактивных веществ. Задержаны два правонарушителя, которые в подъездах жилых домов оставляли надписи со ссылкой на сайты, рекламирующие наркотические вещества.

Департамент полиции города Астаны просит всех, кому известна информация о противоправной деятельности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сообщить на анонимные телефоны доверия управления по борьбе с наркобизнесом по телефонам 71-63-93, 71-62-60 либо 102.

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