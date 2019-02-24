В Караганде девятиклассника подозревают в попытке изнасилования 5-летней девочки

Караганда. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде ученик девятого класса обвиняется в покушении на изнасилование своей пятилетней родственницы, передает Kazakhstan Today.

Ювенальный суд Карагандинской области принял на рассмотрение дело в отношении подростка. Расследование завершено, школьника начали судить, сообщает Ekaraganda.kz

Известно, что родители подозреваемого предлагали матери ребенка откуп - 20 000 тенге в качестве денежной компенсации. Женщину просили отозвать заявление из полиции, но она отказалась от примирения в любой форме. По словам мамы девочки, ребенок отошел от пережитого кошмара - играет, не замыкается, смеется, смотрит мультики.

"Карагандинка обвинила девятиклассника в покушении на изнасилование ее 5-летней дочери. Он находился с дальней родственницей 30 минут, пока мама девочки отправилась в магазин за продуктами. Также в доме был годовалый ребенок. И только перед сном дочь рассказала матери, что он раздел ее и совершил непонятные ей действия. Женщина повела девочку к врачу. Медик сообщил, что изнасилования не произошло, а органы повреждены поверхностно", - напоминает издание.

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