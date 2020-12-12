Директор банка обманула жителей Жамбылской области на 75 млн тенге

Тараз. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Меркенском районе Жамбылской области 42-летняя местная жительница, работая директором отделения банка, обманула вкладчиков на 75 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Все началось в 2016 году, когда директор, войдя в доверие к одной из вкладчиц, под предлогом заработка на фондовой бирже выманила у нее $100 тыс. Спустя месяц мошенница вновь обратилась к женщине и получила $30 тыс. Поняв, что на счете доверчивой женщины не осталось средств, мошенница предложила снять деньги со счета матери потерпевшей, у которой на тот момент имелись накопления в сумме около 27 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.

Полученную сумму директор отделения банка обещала вернуть с процентами.

Не останавливаясь на достигнутом, мошенница вошла в доверие местного бизнесмена - также вкладчика банка. По уже наработанной схеме она завладела его деньгами в сумме 3,5 млн тенге, обещав при этом вернуть их в ближайшее время с процентами. Позднее она выписала ему квитанцию, заверив, что деньги находятся на счету бизнесмена. Однако спустя две недели мужчина, придя в банк, обнаружил нулевые счета.

Данный факт был зарегистрирован по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). Вина подозреваемой была полностью доказана.

Приговором суда мошенница осуждена на 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах, в органах местного самоуправления и финансовых организациях сроком на 10 лет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства