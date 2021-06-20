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До 4 лет лишения свободы грозит подделка паспортов вакцинации

19.06.2021 9910
До 4 лет лишения свободы грозит подделка паспортов вакцинации
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - За подделку и использование паспортов вакцинации грозит до 4 лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские полицейские завели сразу 30 дел по подделанным ПЦР-тестам и паспортам вакцинации. Всем нарушителям грозят штрафы, общественные работы и даже реальные тюремные сроки вплоть до 4 лет - за подделку документов и их использование, сообщает телеканал КТК.
 

В текущем году возбуждено 24 уголовных дела, за 12 месяцев прошлого года было шесть таких уголовных дел. В системе органов внутренних дел создана и функционирует мониторинговая группа, которая на системной основе занимается выявлением в социальных сетях названных криминальных проявлений", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления следственного департамента МВД РК Нурбол Тасмагамбетов.

 
Согласно информации, чаще всего казахстанцев ловят на подделке ПЦР-тестов. Фейковые паспорта вакцинации обнаружили пока только дважды. 
 
По неофициальным данным, за изготовление паспорта вакцинации берут от 5 до 15 тысяч тенге.

Напомним, что на подделке паспортов вакцинации были пойманы медработники двух поликлиник Алматы.
 

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