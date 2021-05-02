Расследование продажи паспортов вакцинации привело к сотрудникам алматинской поликлиники №21

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АЛМАТЫ. 1 МАЯ - Полиция Алматы установила личности врачей, которые занимались продажей электронных паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Журналисты "Первого канала "Евразия" провели расследование и вместе со стражами порядка отправились на задержание преступников. Зарабатывать мошенники начали на тех, кто хотел числиться вакцинированным, не делая прививки. Желающих находили с помощью "сарафанного радио" и регистрировали их в базе E-gov.

Журналисты перевели женщине по имени Ажар, назвавшей себя менеджером, 15 тысяч тенге и отправили копию удостоверения личности коллеги. Спустя 20 минут пришло фото с монитора, подтверждающее, что первая доза препарата получена. После этого журналисты вместе с сотрудниками полиции и акимата города отправились на задержание.

Выяснилось, что Ажар уже два года сидит в декрете. До этого женщина работала медсестрой в городской поликлинике. В ее телефоне полицейские обнаружили фотографии удостоверений личности разных людей. Несмотря на это, женщина отрицала, что предлагала услуги всем желающим.

Полученные деньги и удостоверение личности я передала врачу Индире, это она вносила данные в базу. Вчера утром она со мной связалась, прислала деньги и сказала вернуть их отправителю. Потом сказала, чтобы я никому про нее не рассказывала, якобы мы даже не знакомы. Это был единственный раз, когда я участвовала в подделке паспорта вакцинации", - рассказала задержанная.

В городской поликлинике №21, где работает врач по имени Индира, ее на месте не оказалось. Оказывается, медика к тому моменту уже отстранили от работы.

В данное время она отстранена от исполнения служебных обязанностей. Ведется служебная проверка. Мы этот факт вчера установили. Все сотрудники, вся бригада прививочная, которая там находится в выездном пункте, отстранена от работы", - сообщила главный врач городской поликлиники №21 Наталья Рахальская.

Оперативники установили домашний адрес врача Индиры. Дома она тоже отсутствовала. В полиции говорят, что задержание скрывающегося врача - дело времени.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 385 УК РК. Действиям каждого фигуранта будет дана правовая оценка. Производство по делу осуществляет управление дознания ДП Алматы", - прокомментировала официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек.

За подделку документов фигурантам дела может грозить до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Алматы посредник от имени сразу нескольких клиник предлагал электронный паспорт о прохождении вакцинации. Стоимость варьировалась от 5 до 25 тысяч тенге.





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