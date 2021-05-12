Медработников еще одной поликлиники Алматы обвинили в продаже паспортов вакцинации

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Общественный деятель, председатель общественного объединения инвалидов "Подранки" ("Шарасыздар") Галия Тобатаева заявила, что медработники городской поликлиники №4 Алматы продают паспорта вакцинации гражданам, не желающим получать вакцину от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Почин поддержала еще одна медорганизация Алматы, в частности ГКП №4, по получению дохода медработниками за фиктивное получение дозы вакцины за 15 тысяч тенге для населения, не желающего её проведения", - написала активист в Facebook .

По ее мнению, подобные факты "нивелируют процесс массовой вакцинации, ибо в этом случае выявится некорректная статистика в части планирования закупа лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, что приведет к дефектам стратегической составляющей, и это уже политический вопрос".

Более того, на приобретение вакцин выделяется достаточно большой объем бюджета, в этом же случае эти препараты попросту выливаются, то есть деньги налогоплательщиков выбрасываются на ветер?" - задается вопросом общественный деятель.





Ранее медработников городской поликлиники №21 в Алматы уличили в продаже паспортов вакцинации.

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