До десяти лет лишения свободы грозит пьяному водителю, сбившему четырех школьниц в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - После кончины второй девочки, сбитой пьяным водителем, статью уголовного дел переквалифицировали на более тяжкую, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По факту ДТП было начато досудебное расследование по пункту 2 части 1 статьи 345 УК РК.

В ходе следствия в связи со смертью одной из девочек произведена переквалификация на пункт 3 части 1 статьи 345 УК РК. Теперь, после смерти второй пострадавшей, действия подозреваемого переквалифицированы на более тяжкую статью - пункт 4 части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По информации полиции, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Водитель находится под стражей в СИЗО.

Сегодня стало известно и гибели второй 8-летней школьницы , сбитой пьяным водителем 2 марта в селе Корам Енбекшиказахского района. Первая девочка скончалась в больнице 14 марта.

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