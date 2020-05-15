Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Должностные лица холдинга "Байтерек" подозреваются в хищении 197 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "НУХ "Байтерек" и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по преобразованию бизнес-модели дочерней организации АО "Национальное агентство по технологическому развитию", - сообщил сегодня следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.





Он утончил, что сумма похищенных средств составила 197 млн тенге.

Также столичным департаментом начато досудебное расследование в отношении руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и других лиц, по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение ревизии земельных участков в Нур-Султане, в сумме 20 млн тенге.

Тем же департаментом начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Казводхоза по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по вопросам ценообразования и тарифной политики в размере 3 млн тенге, проинформировал Данияр Бигайдаров.

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