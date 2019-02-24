В Алматы домушник попытался обчистить квартиру со спящими хозяевами

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Домушник попытался обчистить квартиру со спящими хозяевами в Алматы. Это произошло под утро в одном из домов по улице Макатаева, в Алмалинском районе города, передает Kazakhstan Today.

Около 5 утра хозяйка квартиры услышала крики о помощи, будто доносящиеся издалека, но внимание этому не придала и продолжила спать. Как вдруг в комнату, где спали ее малолетние дети, врывается незнакомый мужчина в маске, хватает ее сумку, бежит на кухню и прыгает через окно с третьего этажа на козырек подъезда. Со слов потерпевшей, грабитель слез с козырька подъезда, снял маску и ушел неспешным шагом", - рассказал командир дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

По его словам, уже через несколько минут по сигналу на 102 к поиску "визитера" были подключены ближайшие экипажи дорожно-патрульной полиции "Буран" и ночные поисковые наряды "Фотон".

При проческе местности в соседних дворах инспекторами было замечено движение: как оказалось, это "домушник", притаившись, рылся в женской сумке", - добавил Саттаров.

У задержанного не было при себе документов. Он представился 40-летним Т. При личном досмотре следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла похищенную сумку, кухонный нож и маску. Хозяйка квартиры сразу же опознала незваного гостя и свои вещи.

Для проведения дальнейших процессуальных действий подозреваемый был доставлен в управление полиции Алмалинского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 2 УК РК (Грабеж). К слову, личность задержанного была сразу установлена. Это - уроженец Алматинской области, ранее судим за совершение тяжкого преступления", - цитирует полковника пресс-служба Департамента полиции Алматы.

По его информации, позже выяснилось, что спящую хозяйку во время ограбления звал на помощь родственник супруга, проживающий в этой же квартире. Услышав шорох на кухне, он встал и решил осмотреть квартиру, в результате чего застал неизвестного мужчину в маске и резиновых перчатках. Тот, держа нож, приказал испуганному мужчине молчать. Последний от испуга забежал в туалет, закрылся и стал звать на помощь.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства