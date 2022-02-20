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Два автомата и патроны изъяли у жителя Тараза

19.02.2022, 16:15 39011
Два автомата и патроны изъяли у жителя Тараза
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 19 ФЕВРАЛЯ - Управление дознания департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование в отношении 46-летнего жителя Тараза, у которого обнаружено и изъято 2 автомата марки "АКСУ-74", патроны для автомата в количестве 4 штук и денежные средства, которые он получил от продажи автоматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уголовное правонарушение квалифицировано по статье 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сообщили в ДП Жамбылской области. 

 
 
По изъятым оружию и патронам назначена судебно-баллистическая экспертиза, проводится расследование. Задержанный дал признательные показания.
 
В полиции напомнили, что лица, добровольно сдавшие оружие, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности, им гарантируется анонимность. 

Ранее сообщалось, что крупного бизнесмена из Тараза подозревают в организации беспорядков в Жамбылской области. 
 

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Крупного бизнесмена подозревают в организации беспорядков в Жамбылской области

19.02.2022, 15:46 40021
Крупного бизнесмена подозревают в организации беспорядков в Жамбылской области
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
ТАРАЗ. 19 ФЕВРАЛЯ - Крупного предпринимателя из Жамбылской области подозревают в организации беспорядков и руководстве погромщиками, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Среди организаторов оказался крупный предприниматель региона, который с применением громкоговорящих устройств давал подробные инструкции при нападениях на здания облакимата и партии Nur Otan", - сообщает Liter.kz со ссылкой на заместителя прокурора Жамбылской области Нурбека Уласбекулы. 

 
По его словам, координаторы делали ставку на молодежь. 
 

Их собирали по микрорайонам и зазывали из близлежащих районов. К ним в силу своего возраста примкнули и несовершеннолетние", - сообщил Уласбекулы.

 
Он отметил, что 85% задержанных - лица в возрасте до 29 лет. 
 

У некоторых в крови обнаружены сильные наркотики", - сообщил зампрокурора региона.

 
Он подчеркнул, что нападавшие были ориентированы на захват административных зданий и режимных объектов, где хранится оружие, их целью было посеять хаос и страх.
 

Организаторы использовали мессенджеры и социальные сети, популярные среди молодежи, делали четкий инструктаж, играли на чувствах граждан псевдопатриотическими призывами", - рассказал Уласбекулы.

 
Ранее он также рассказал об аресте создателя telegram-канала, через который погромщики в Таразе получали инструкции, сообщает Liter.kz. 

За пару часов созданный 4 января telegram-канал "Оян Тараз" собрал почти четыре тысячи участников. В чате 20 активных участников призывали погромщиков к сборам, неповиновению органам правопорядка, сообщали маршруты движения, демонстрировали файлы вооруженных захватов и мародерства в других регионах, давали пошаговые схемы изготовления "коктейлей Молотова" и устройства баррикад.
 

Незаконную майнинговую ферму выявили в Алматы

19.02.2022, 15:09 40616
Незаконную майнинговую ферму выявили в Алматы
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 19 ФЕВРАЛЯ - Департамент по финансовому мониторингу Алматы совместно с прокуратурой города выявил незаконную майнинговую ферму, находившуюся на территории индустриальной зоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты", - сообщили в пресс-службе АФМ. 

 
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

 
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 

В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес майнеров приостановлена и возобновится после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. В компании подчеркнули, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 

25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 

В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 
В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

АФМ ведет досудебное расследование в отношении экс-директора АНПЗ Данбая

19.02.2022, 13:31 43151
АФМ ведет досудебное расследование в отношении экс-директора АНПЗ Данбая
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 19 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Шухрата Данбая и других лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Экс-главу завода обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
 

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе АФМ РК. 

 
Ранее сообщалось, что Шухрата Данбая задержали в Алматы. 
 

Подозреваемую в торговле людьми казахстанку экстрадировали из Бахрейна

19.02.2022, 10:35 45566
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел РК экстрадировали 18 февраля из королевства Бахрейн 33-летнюю гражданку Казахстана, которую подозревают в продаже несовершеннолетней девушки в сексуальное рабство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", - сообщает Генпрокуратура РК.

 
Договоренность с бахрейнской стороной об экстрадиции фигурантки, в отсутствие договора между Казахстаном и Королевством Бахрейн о выдаче разыскиваемых лиц, была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.
 
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Нур-Султана.
 
Напомним, ранее в Шымкенте участникам транснациональной группы вынесли приговор по громкому делу о сексуальном рабстве в Бахрейне. 
 

В Таразе задержан участник беспорядков, раздававший митингующим бутылки с зажигательной смесью

19.02.2022, 10:22 46796
В Таразе задержан участник беспорядков, раздававший митингующим бутылки с зажигательной смесью
Фото: Кадр из видео
ТАРАЗ. 19 ФЕВРАЛЯ - Жамбылские полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину который во время беспорядков раздавал митингующим бутылки с зажигательной смесью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ночь с 5 на 6 января 2022 года около 20.00 часов по улице Казыбек би был припаркован автомобиль "Митсубиси Диамонд" серого цвета. Лица, передвигавшиеся на автомашине, сняли с нее государственный регистрационный номерной знак и положили в багажник. Водитель данного транспортного средства привез пятилитровую емкость с зажигательной смесью, и вместе со своим сыном разливали ее в стеклянные бутылки и раздавали митингующим", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 255 (Акт терроризма).

 
При проведении оперативно розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 44-летнего ранее судимого жителя Алматинской области. 
 
Подозреваемый водворен в следственный изолятор, ведется следствие.
 

В ЗКО за поножовщину задержали чиновника

18.02.2022, 20:29 59786
УРАЛЬСК. 18 ФЕВРАЛЯ - Руководитель отдела внутренней политики Акжаикского района ЗКО Армат Хайруллин задержан по подозрению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время он водворен в ИВС Акжаикского района, сообщает "Уральская неделя".
 
По официальной информации, 14 февраля в 00.10 в травмпункт районной больницы села Чапаево был доставлен 23-летний житель поселка с диагнозом "проникающее ранение брюшной полости".
 

Принятыми сотрудниками полиции мерами был установлен и задержан гражданин Х. 1988 года рождения. 17 февраля он был водворен в ИВС Акжаикского РОВД", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

 
В настоящее время в отношении Хайруллина начато досудебное расследование по статье 106 часть 1 УК РК "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".
 
В отделе внутренней политики Акжаикского района сообщили, что Армат Хайруллин там больше не работает в связи с увольнением 17 февраля.
 
Армат Хайруллин начал работу на госслужбе в 2012 году с должности статиста в отделе внутренней политики Акжаикского района. До этого работал в частном ТОО. 
 
С 2013 по 2015 годы занимал должность главного специалиста организационно-контрольного отдела аппарата акима Акжаикского района в селе Чапаево. 
 
С 2015 по 2017 годы работал директором ТОО "Батыс Консалт". 
 
С 2017 по 2018 годы был акимом Алмалинского сельского округа в селе Алмалы.
 
С 10 апреля 2018 года занимал должность руководителя отдела внутренней политики Акжаикского района.
 

В Атырау задержали иностранца, находившегося 11 лет в международном розыске

18.02.2022, 19:37 61426
В Атырау задержали иностранца, находившегося 11 лет в международном розыске
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 18 ФЕВРАЛЯ - Сотрудниками отдела миграционной службы управления полиции Атырау задержан 35-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске с 2011 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицейские с помощью миграционной информационной базы МВД РК, где ведется постоянный мониторинг, установили, что разыскиваемый подозреваемый прибыл на территорию Атырауской области в начале февраля, сообщает Polisia.kz.
 
Задержанного в 2011 году разыскивали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по ч. 1 ст. 322 УК РФ.
 

Арсенал оружия и гранаты нашли по дороге на Медеу

18.02.2022, 18:41 40831
Арсенал оружия и гранаты нашли по дороге на Медеу
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ФЕВРАЛЯ - О тайнике с оружием стало известно сотрудникам учреждения ЛА-155/18 ДУИС по городу от арестованных, задержанных за участие в массовых беспорядках в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подозреваемые перед своим разоблачением успели спрятать оружие и боеприпасы, сообщает Polisia.kz
 

Чтобы в последующем быстро отыскать дерево, рядом с которым спрятан схрон, фигурант оставил метку. По ней, собственно говоря, мы и сориентировались", - рассказал заместитель начальника по оперативной работе учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы Азамат Аманжолов. 

 
Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Револьвер, обрез, патроны, гранаты, дымовые шашки следственно-оперативная группа изъяла и приобщила к материалам уголовного дела по ст.287 ч.2 УК РК. Принадлежность содержимого тайника установит судебно-баллистическая экспертиза.
 

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