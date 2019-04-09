Два боевых пистолета и один травматический изъяли полицейские у водителя и пассажира иномарки в Алматы

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Два боевых пистолета, один травматический и две заточки изъяли полицейские у водителя и пассажира автомашины "Мицубиси" в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, сотрудники экипажа дорожно-патрульной полиции "Буран-154" при патрулировании по улице Торайгырова заметили автомашину марки "Мицубиси", в салоне которой находились двое мужчин. При остановке водители и пассажир повели себя подозрительно.

"Они практически сразу стали вести себя подозрительно, постоянно пытаясь отвести нас от своей машины. Было решено их проверить. Тогда водитель авто бросился бежать. Убегая, он сбросил в реку предмет, похожий на барсетку: я визуально запомнил то место, куда была сброшена сумка, а сам бросился вдогонку. Мужчина был задержан и усажен в наш служебный автомобиль, после чего я спустился в реку и на ощупь отыскал барсетку. Как позже выяснилось, на такие меры фигурант пошел из-за содержимого сумки: в ней были обнаружены и изъяты два боевых пистолета", - рассказал инспектор полка дорожно-патрульной полиции ДП Алматы сержант полиции Бауыржан Жексенбиев.

Он также отметил, что еще одно травматическое оружие, а также две самодельные заточки напарник Жексенбиева обнаружил в барсетке пассажира автомобиля. А в багажном отсеке "Мицубиси" полицейские обнаружили ГРНЗ на другую машину.

Задержанных доставили в УП Бостандыкского района, изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

В эту же ночь на территории Ауэзовского района экипаж патрульной полиции "Буран-086" изъял учебную гранату в другой иномарке.

"При несении службы на закрепленном участке экипаж заметил подозрительную машину марки "Мерседес-Бенц-180", которая передвигалась без передних госномерных знаков. В ходе осмотра авто в "подлокотнике" обнаружен предмет, похожий на гранату. На место выехала следственно-оперативная группа УП Ауэзовского района, машина была оцеплена по безопасному периметру. В результате осмотра саперной группой установлено, что неизвестный предмет является учебной гранатой "Ф-1", цвета хаки, без рычага. Учебная граната изъята, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК", - рассказал командир полка дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы полковник полиции Манап Саттаров.

В пресс-службе напомнили, что с 10 апреля в стране стартует акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Телефоны отделов по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия в управлениях полиции города Алматы: УП Алатауского района - 227-55-17; УП Алмалинского района - 254-46-22; УП Ауэзовского района - 298-53-49; УП Бостандыского района - 395-05-43; УП Жетысуского района - 254-49-40; УП Медеуского района - 254-48-15; УП Наурызбайского района - 254-49-51; УП Турксибского района - 298-54-45.

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