Два жителя Уральска выписали фальшивые счета-фактуры на 76,9 млн тенге

Уральск. 7 марта. Kazakhstan Today - В Уральске вынесли приговор двум местным жителям, которые занимались выпиской фальшивых счетов-фактур, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе областного департамента экономических расследований (ДЭР) сообщили, что мужчина и женщина выписывали фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО "Sauda Centre" и ТОО "TIM-KAZ" в адрес других субъектов предпринимательства, незаконно освобождая их от уплаты налогов.

Сумма причиненного государству ущерба составляет 76,9 млн тенге.

Приговором Уральского городского суда Джусупов и Бакирова признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров). Джусупову было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, Бакировой - ограничение свободы на 2 года. Ущерб, причиненный государству, полностью возмещен", - сообщили в ДЭР по ЗКО.

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