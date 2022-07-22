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Две машины с крупными партиями мефедрона блокировали полицейские Алматы

21.07.2022, 14:53 13436
Две машины с крупными партиями мефедрона блокировали полицейские Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - В Алматы полиция блокировала два автомобиля, в которых перевозили крупные партии наркотика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый автомобиль полицейские остановили в семь утра в микрорайоне Аксай. В Daewoo Nexia находились 27-летний водитель и 25-летний пассажир, сообщает Polisia.kz
 

В ходе обыска машины изъяты 39 полиэтиленовых пакетов, обмотанных изолентой черного и синего цветов, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета с характерным запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон". Молодые люди признались, что подрабатывают закладчиками наркотиков, заказы на которые принимают посредством мессенджера", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
По его словам, действия задержанных квалифицированы по статье 297, часть 3, пункт 5, УК РК. Оба арестованы, им грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
 
Второй автомобиль полицейский спецназ блокировал в Медеуском районе, на улице Оспанова. Toyota Camry управлял 32-летний гражданин К.
 

В ходе обыска машины обнаружены и изъяты 4 полиэтиленовых пакета, обмотанных изолентой черного цвета, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета с характерным запахом. Согласно заключению СХЭ, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон" в особо крупном весе. С какой целью мужчина хранил и транспортировал наркотик - установит следствие. Не исключено, что он сбывал зелье и зарабатывал на этом", - сообщил Алмагамбетов.

 

новости по теме

Мурат Боранбаев объявлен в розыск

21.07.2022, 18:11 11396
Мурат Боранбаев объявлен в розыск
Фото: qamqor.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Розыскное дело от 20.07.2022 г. зарегистрировано в регионе Алматы. Инициатор: АФМ. Орган, ведущий розыск: департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (тел. 8 (727) 279-29-56)", - сообщает zakon.kz со ссылкой на портал органов правовой статистики и специальных учетов.

 
Ранее сообщалось, что специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил на месяц арест бизнесмену и экс-главе футбольного клуба "Кайрат" Кайрату Боранбаеву.
 

Мошенник обманул алматинцев на 15 млн тенге

21.07.2022, 13:53 14166
Мошенник обманул алматинцев на 15 млн тенге
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На 15 миллионов тенге обманул алматинцев мошенник, выдававший себя за реализатора автомобильных шин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, подозреваемый представлялся оптовым поставщиком шин и обещал доставить дешевый товар со склада. 
 

Оплату за товар гражданин Е., 1992 года рождения, получал заблаговременно. Она варьировалась от 500 тысяч до 6 млн тенге в зависимости от объема покупки. Обещаний мужчина не выполнил, после чего обманутые граждане, а их 12 человек, написали заявление в полицию. Уголовное дело расследуется по статье 190, часть 3, УК РК. На данном этапе следствия общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 15 млн тенге. Подозреваемый водворен в ИВС. Учитывая следственную необходимость, просим граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Е., связаться с нами по телефонам: 8-700-300-99-96; 8-778-626-11-08", - проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

 

АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами

21.07.2022, 12:41 15786
АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) задержана группа лиц, подозреваемых в рейдерских захватах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке статьи 128 УПК задержаны и водворены в ИВС: Танашев Тимур Сержанович 1983 года рождения, Бабаев Рауан Тимурович 1992 года рождения, Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 года рождения, Абижанов Дастан Мадиевич 1977 года рождения. 15 июля в отношении указанных лиц специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Отмечается, что "одновременно судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Коспаева Елдоса Айдынгалиевича с объявлением его в розыск".
 

Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич", - уточнили в Агентстве по финансовому мониторингу.

 

Уважаемые граждане! В случае если вы пострадали от незаконных действий данных граждан, просим обратиться по телефонам доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные департаменты экономических расследований", - отметили в АФМ.


 

Живодер, намеренно наехавший на лошадь, арестован на 10 суток

20.07.2022, 20:52 28311
Живодер, намеренно наехавший на лошадь, арестован на 10 суток
Фото: Кадр видео
КОНАЕВ. 20 ИЮЛЯ - В отношении жителя села Междуреченское, совершившего наезд на лошадь на своей автомашине, зарегистрирован материал досудебного расследования по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
 
20 июля за совершение административного правонарушения по статье 434 КоАП РК постановлением судьи специализированного межрайонного административного суда гражданин Р. подвергнут административному аресту на срок 10 суток.
 
Напомним, инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуреченское поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь. Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей. Правонарушитель задержан и доставлен в районную полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).
 

В Жамбылской области на кладбище обнаружили схрон с оружием

20.07.2022, 17:52 29726
В Жамбылской области на кладбище обнаружили схрон с оружием
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 20 ИЮЛЯ - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками УЖД-158/1 при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории кладбища, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal калибра 9 мм, 1 светошумовая граната, 11 патронов калибра 5,45 мм, 38 патронов калибра 9 мм, 2 патрона 12-го калибра и 8 холостых патронов калибра 5,45 мм. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, сообщает Polisia.kz
 
 

В Алматы у ОПГ изъято имущество на сумму более 1 млрд тенге

20.07.2022, 12:27 32466
В Алматы у ОПГ изъято имущество на сумму более 1 млрд тенге
Фото: Прокуратура города Алматы
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - В Алматы в рамках работы по возврату государственных активов изъято имущество лжепредпринимателей на сумму более 1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в прокуратуре города Алматы, в 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа. 
 

Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот путем приобретения имущества", - проинформировали в прокуратуре.

 
По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 гектара с жилым строением почти 1,3 тысячи квадратных метров в одном из престижных районов города. 
 
По данным прокуратуры, на одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге. Как установили прокуроры, для увода данного имущества от конфискации преступники реализовали "серую" схему.
 

Земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда. В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц", - пояснили в прокуратуре города. 

 
Кроме того, для реализации такой схемы одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.
 
Прокуратура Бостандыкского района города Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок, брачного договора недействительными и приведении сторон в первоначальное положение. 
 

В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество", - сообщили в прокуратуре.

 

Экс-председателю КНБ Масимову продлили арест

20.07.2022, 08:46 35446
Экс-председателю КНБ Масимову продлили арест
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Экс-председателю КНБ Кариму Масимову и его бывшему заместителю продлили срок содержания под стражей, сообщает пресс-служба КНБ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных статьями 175, часть 1, 179, часть 3, 218, часть 3, пункт 3, 362, часть 4, пункт 3, 366, часть 4, УК. Сроки содержания под стражей продлены до семи месяцев Масимову и Садыкулову - до 6 августа 2022 года, Ергожину - до 13 августа 2022 года", - сообщает "Хабар 24".

 
КНБ о деле Карима Масимова: к осени будет ясность.


 

Контрабандные сигареты на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области

19.07.2022, 20:43 35411
Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 19 ИЮЛЯ - На территории гостинично-стояночного комплекса "Кристалл", расположенного на 29-м км трассы Алматы - Бишкек, выявлена нелегальная табачная продукция - 925 тысяч пачек сигарет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Контрабандную табачную продукцию без акцизных марок выявили сотрудники департамента государственных доходов по Алматинской области совместно с департаментом экономических расследований по Алматинской области, сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
 
По результатам проверки все материалы переданы в ДЭР по Алматинской области с признаками нарушения по статье 233 УК РК.
 
Сумма ущерба неуплаченного акциза составляет 227,6 млн тенге, общая стоимость сигарет составил 527,3 млн тенге.
 
Согласно части 1 статьи 233 УК РК за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 

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