Двое мошенников оформили на казахстанцев кредиты на 26 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы, которые оформляли онлайн-кредиты в одной из микрокредитных организаций на граждан РК. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях, используя их, оформляли онлайн-кредиты. В результате действий мошенников пострадали 210 человек из 12 регионов страны. Займы составляли от 70 до 300 тыс. тенге", - проинформировал Нурдильда Ораз.

По его словам, материальный ущерб гражданам от действий мошенников составил 26 млн тенге. Денежные средства злоумышленники выводили на виртуальные карты различных банков, которые в последующем использовали на ставках в букмекерских конторах.

Также представитель МВД отметил, что основная часть потерпевших узнала о том, что на них были оформлены кредиты, от сотрудников полиции. Остальные граждане - после образовавшейся задолженности, когда им начали приходить SMS-оповещения и звонки от сотрудников микрокредитных организаций с просьбой погасить задолженность по кредиту.

В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор Костная.

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