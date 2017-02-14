Двое подозреваемых в грабеже и мошенничестве задержаны в Алматы

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы задержаны двое подозреваемых в грабеже и мошенничестве, сообщила пресс-служба ДВД города.

По данным ведомства, злоумышленники действовали в паре и совершали преступления средь бела дня. Как сообщили оперативники, молодым людям по 20-22 года. Задержаны они были по горячим следам после совершения очередного преступления, передает Kazakhstan Today.

"29 января на пересечении улиц Желтоксан и Айтеке би фигуранты обманным путем завладели сотовым телефоном марки "Самсунг", принадлежащим 19-летнему студенту. Подозреваемых задержали с поличным. Данное преступление следствием было квалифицировано как мошенничество. В ходе проведения первичных следственных и оперативных мероприятий установлена причастность задержанных еще к двум аналогичным противоправным действиям. В основном молодые люди обманывали своих сверстников, а если жертва сопротивлялась, то силой отбирали у нее имущество. В одном преступном эпизоде вышло именно так: студент, почувствовав неладное, пытался было возразить налетчикам, тогда они избили его. Квалификация деянию - "грабеж", - сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

В порядке статьи 128 УПК РК оба фигуранта водворены в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют их личности на предмет причастности к другим преступлениям. Граждан, пострадавших от преступных действий этих людей, полицейские просят обращаться по телефонам: 254-46-66, 8-705-888-11-50, 8-778-888-82-25 и 8-775-930-30-03.

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