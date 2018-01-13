Двое жителей Карагандинской области воровали аккумуляторы в Астане

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Двое жителей Карагандинской области воровали аккумуляторы в Астане12.01.2018
Криминал  11:07

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Полицейские Астаны задержали двух ранее судимых жителей Карагандинской области, которые в ночь с 9 на 10 января сняли два аккумулятора с КамАЗа, припаркованного возле дома в переулке Бесшатыр, передает Kazakhstan Today.

"Ущерб составил 100 тысяч тенге. Краденные аккумуляторы они успели сдать в пункт приема металла. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.


Сообщается, что в ДВД Астаны создана специальная оперативно-поисковая группа по раскрытию и пресечению краж из автомашин, как в ночное, так и в дневное время суток. Столичная полиция рекомендует владельцам транспортных средств быть бдительными и оставлять свой транспорт на охраняемых стоянках.
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