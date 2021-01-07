Двое жителей Тараза подделали подписи и присвоили доли участия в трех предприятиях

Тараз. 6 января. Kazakhstan Today - Двух жителей Тараза приговорили к условным срокам за рейдерство, передает Kazakhstan Today.
Департамент экономических расследований по Жамбылской области завершил расследование уголовного дела по факту незаконного установления контроля над юридическим лицом (рейдерства) в отношении двух граждан.
В ходе следствия установлено, что с 2004 по 2011 годы было создано три предприятия - ТОО "Тараз ИнКом", ТОО "Индустриальный ресурс", ТОО "ННП Convergo Nursad", доли в которых были распределены в неравных частях между обвиняемыми (доля в 3 компаниях: 40%, 49%, 50%) и пострадавшей стороной (доля в 3 компаниях: 20%, 51%, 50%). В 2018-2020 годы оба подельника по предварительному сговору, находясь в Таразе, составили протоколы общих собраний по вышеуказанным предприятиям с объявлением формального кворума общего собрания 100% участников, где в качестве председателя и секретаря собрания расписались сами и подделали подписи пострадавшей стороны. Таким образом, пострадавшая сторона лишилась доли участника в предприятиях", - рассказали в пресс-службе ДЭР.
Приговором суда №2 Тараза обвиняемые приговорены к 3 годам лишения свободы условно.
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