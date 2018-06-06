Двух полицейских задержали в Уральске за вымогательство

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Двух полицейских задержали в Уральске за вымогательство06.06.2018
  • Фото: http://www.uralskweek.kz
Криминал  10:54

Уральск. 6 июня. Kazakhstan Today - В Уральске двух полицейских подозревают в вымогательстве 240 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

"Вчера в Уральске сотрудниками УСБ ДВД области задержаны два должностных лица УВД Уральска, которые, угрожая подозреваемому привлечением к уголовной ответственности, получили деньги в сумме 240 тыс. тенге", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.


Он отметил, что расследование данного уголовного дела поручено наиболее опытному следователю.
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