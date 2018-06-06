Двух полицейских задержали в Уральске за вымогательство

Уральск. 6 июня. Kazakhstan Today - В Уральске двух полицейских подозревают в вымогательстве 240 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

"Вчера в Уральске сотрудниками УСБ ДВД области задержаны два должностных лица УВД Уральска, которые, угрожая подозреваемому привлечением к уголовной ответственности, получили деньги в сумме 240 тыс. тенге", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Он отметил, что расследование данного уголовного дела поручено наиболее опытному следователю.

Просмотров: 4365