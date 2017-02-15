Шымкент. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте в ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка ликвидировали устойчивую наркоточку и задержали двух подозреваемых в хранении и сбыте наркотических средств, проинформировали в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Как рассказали в ДВД, в полицию Шымкента поступила информация о том, что в поселке Ворошиловка некая женщина занимается сбытом героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управление по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО по подозрению в сбыте наркотических средств задержали жительницу Шымкента, 1961 года рождения. При обыске в доме подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли 11 свертков с героином, общий вес которого превысил 17 граммов, передает Kazakhstan Today.

В тот же день по подозрению в хранении наркотических средств, оперативники задержали жителя поселка Ворошиловка, 1985 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с героином весом около 13 граммов.

"Тем самым полицейские ликвидировали в поселке Ворошиловка устойчивую наркоточку и задержали подозреваемых в сбыте героина. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и аналогов). Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование", - уточнили в ДВД.

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