Двух торговцев оружием осудили в Рудном - КНБ

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил об осуждении лиц, причастных к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ, передает Kazakhstan Today.

Рудненским городским судом Костанайской области вынесен приговор за незаконный сбыт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Д. Басакину и А. Стенину, организовавшим кустарный мини-цех по переделке охолощенных видов оружия в боевое. Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по статьям УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и приговорены к различным срокам наказания", - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что один из фигурантов в настоящее время разыскивается.

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