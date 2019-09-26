Двух торговцев оружием осудили в Рудном - КНБ

Рудненским городским судом Костанайской области вынесен приговор за незаконный сбыт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Д. Басакину и А. Стенину, организовавшим кустарный мини-цех по переделке охолощенных видов оружия в боевое. Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по статьям УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и приговорены к различным срокам наказания", - сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что один из фигурантов в настоящее время разыскивается.
Напомним, в апреле текущего года сотрудниками ДКНБ РК по Костанайской области была проведена операция по задержанию вышеуказанных лиц при попытке сбыта взрывчатого вещества "аммонит" весом 2 килограмма, а также боевого пистолета.
В Казахстане идет активная борьба с распространением наркотиков. В апреле 2019 года стало известно, что КНБ РК выявлена и пресечена противоправная деятельность наркогруппы, в состав которой входили двое граждан РК, причастных к организации канала поставок наркотических веществ из южных регионов страны на территорию Павлодарской области.
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