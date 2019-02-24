Двух жительниц Алматинской области подозревают в краже 13 норковых шуб

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские раскрыли кражу крупной партии меховых шуб. Подозреваемые в совершении преступления задержаны, передает Kazakhstan Today.

Факт кражи зарегистрирован в Панфиловском районе. 31 января в полицию обратилась жительница приграничного села Нуркент с заявлением о краже 13 норковых шуб, общая стоимостью которых превысила 5 миллионов тенге. Как выяснилось, партию меховых шуб предпринимательница планировала вывезти на продажу в Алматы.

Сотрудникам Панфиловской районной полиции удалось в дежурные сутки установить и задержать двух женщин, обоснованно подозреваемых в краже чужого имущества. Обе подозреваемые являются жительницами соседних сел этого же района. Похищенные шубы, все 13 штук, также удалось отыскать и возвратить законной владелице. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье УК РК "Кража в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

На время расследования в отношении обоих подозреваемых женщин избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".

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