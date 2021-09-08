Экологического инспектора Кызылординской области задержали за взятку в 50 млн тенге

КЫЗЫЛОРДА. 7 СЕНТЯБРЯ - За взятку в 50 млн тенге задержан главный экологический инспектор, заместитель руководителя департамента экологии Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Должностное лицо подозревается в получении взятки в сумме 50 млн тенге из ранее оговоренной 100 млн тенге от директора ТОО за действия в пользу предпринимателей и покровительство их деятельности в сфере переработки нефтяных отходов", - сообщили в пресс-службе агентства по противодействию коррупции РК.

В настоящее время чиновник задержан и водворен в ИВС Шымкента.

Вместе с тем вчера оглашен приговор его предшественнику - главному экологическому инспектору - исполняющему обязанности руководителя департамента экологии - Аптикаликову", - сообщили в ведомстве.

Суд приговорил чиновника к 11 годам лишения свободы. В феврале он был задержан с поличным за получение взятки в сумме 30 млн тенге.

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