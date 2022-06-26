Экс-глава Погранслужбы КНБ арестован на два месяца

Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Городской суд Алматы арестовал на 2 месяца бывшего руководителя Погранслужбы Комитета национальной безопасности РК Дархана Дильманова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Постановлением следственного суда Алматы 24 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе горсуда.
В суде сообщили, что Дильманов арестован сроком до двух месяцев.
Также следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство о содержании под стражей начальника отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС Алматинской области майора Арысбаева сроком до двух месяцев.
Ранее КНБ РК сообщил о задержании ряда руководителей Погранслужбы, в числе которых были Дильманов, Арысбаев и другие лица.
Дархан Дильманов был освобожден от должности зампреда КНБ - директора Погранслужбы в начале апреля.