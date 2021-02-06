Экс-начальник отделения Евразийского банка признался в хищении 205 тысяч евро

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Пресс-служба Евразийского банка сообщила о хищении 205 тыс. евро, которое совершил бывший начальник отделения банка Мырзабай Шалбаев, передает Kazakhstan Today.

В Житикаринском районном суде продолжилось слушание дела по факту хищения бывшим начальником отделения Евразийского банка Мырзабаем Шалбаевым денежной суммы в 205 тыс. евро. Банк попросил суд применить к Шалбаеву Мырзабаю наказание, соразмерное совершенному им преступлению.

Банк считает необходимым назначить наказание, соразмерное совершенному преступлению, и взыскать в пользу банка имущественный ущерб в сумме 68,5 тыс. евро и 6 698 313 тенге", - сказал представитель АО "Евразийский банк" Кайрат Салкымбаев.

Остальная сумма была передана в банк полицией сразу после задержания злоумышленника. Пострадавшим от действий Шалбаева вкладчикам еще при обнаружении хищения банк немедленно компенсировал денежные сбережения с процентами.

Отмечается, что Шалбаев признал свою вину. Он похитил из кассы 205 тыс. евро, чтобы расплатиться с долгами, поскольку имел пагубную зависимость от азартных игр.

Благодаря оперативным действиям службы безопасности банка и полиции, злоумышленник был обнаружен и задержан на территории России через два дня, а позже экстрадирован в Костанай.

Банк обратился в суд 25 января 2021 года. Приговор планируется к вынесению 9 февраля 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

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