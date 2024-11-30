Подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане арестован сотрудник полиции из Акмолинской области, которого подозревают в изнасиловании девушки, сообщают СМИ.





Как сообщает ZTB.kz , 21 ноября в полицию обратилась молодая женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал неизвестный мужчина в форме сотрудника полиции.





В правоохранительных органах агентству сообщили, что речь идет об оперуполномоченном ОП Бурабайского района ДП Акмолинской области. Он женат и работает в органах с 2022 года.





В ДП Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.





Проводится расследование. Подозреваемый - бывший сотрудник полиции задержан и водворен в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам. Иные данные досудебного расследования согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат", - сообщили в полиции.



