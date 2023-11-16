15.11.2023, 14:35 51376
Экс-президента "Казахфильма" подозревают в махинациях с бутафорской крепостью "Туркестан" на берегу Или
Бутафорская крепость "Туркестан" реализована по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза
Фото: Кадр из видео
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Конаев. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой в целях исполнения поручений главы государства по поиску и возврату активов изобличена преступная деятельность экс-президента АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова", сообщили в пресс-службе Антикора.
В 2017 году построенная в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу реки Или Алматинской области бутафорская крепость "Туркестан" реализована по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством Министерства культуры и спорта, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
В настоящее время принимаются меры по возврату данного актива и земельного участка государству.
Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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16.11.2023, 15:17 1526
Поставщик услуг по программе "Артспорт" в Алматы признана виновной в хищении бюджетных средств
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Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алмалинского района установлен факт хищения бюджетных средств со стороны одного из поставщиков в рамках программы "Артспорт", сообщили в прокуратуре Алматы.
Недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ", - сказано в сообщении ведомства.
По данному факту 30 мая прокуратурой района начато досудебное расследование в отношении директора клуба по факту хищения бюджетных средств. Приговором суда поставщик признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.
В ведомстве также отметили, что параллельно была проведена проверка по вопросу соблюдения спортивными клубами и культурными кружками налогового законодательства.
Выяснилось, что отдельными поставщиками в период действия программы "Артспорт" не осуществлена постановка в качестве плательщиков налога НДС.
Прокуратурой в департамент государственных доходов внесен акт надзора, по результатам поставщики привлечены к административной ответственности на сумму 25 млн тенге. Штрафы оплачены", - заключили в прокуратуре.
Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "Артспорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли.
По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "Артспорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, сообщает "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе.
16.11.2023, 15:04 2276
Участвовавший в террористической группе казахстанец экстрадирован из Болгарии
Фото: Кадр из видео Генпрокуратуры РК
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Республики Болгария экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.
Как рассказали в Генпрокуратуре, казахстанец подозревается в том, что, будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок.
В этой связи в отношении него начато досудебное расследование, и он объявлен в международный розыск. В мае текущего года его задержали на территории Болгарии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны", - сказано в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года.
В ведомстве добавили, что за инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что состоявший в террористической группировке в Сирии казахстанец добровольно сдался властям.
16.11.2023, 13:20 5236
Обещали до 300% годовых: в Астане осудили руководителей финпирамиды Antares
33 человека вложили в пирамиду более 245 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осуждены двое руководителей финансовой пирамиды Antares, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам двое руководителей финансовой пирамиды Antares осуждены к лишению свободы 5 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев соответственно с конфискацией имущества", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что они в социальных сетях рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых.
Отмечается, что 33 человека вложили в пирамиду более 245 млн тенге.
Ранее масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны.
16.11.2023, 12:32 7266
Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: замглавы МВД рассказал о ходе расследования
Фото: news.ivest.kz
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев рассказал о ходе расследования резонансных дел об убийстве Салтанат Нукеновой и изнасиловании 27-летней девушки в здании управления полиции Талдыкоргана, передает корреспондент агентства.
По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, начаты досудебные расследования, проводятся необходимые экспертизы и процессуальные действия, после будут приняты решения", - заявил Кожаев.
По словам замминистра, после вскрытия были изъяты все необходимые биометрические материалы, которые отправили на экспертизу. Результаты судмедэкспертизы со всеми сопутствующими гистологическими исследованиями будут готовы в течение месяца.
Кроме того, на этой неделе казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины. Представители СМИ спросили Марата Кожаева, какая работа проводится по недопущению подобных преступлений сотрудниками полиции и руководителями.
Профилактическая работа ведется на постоянной основе. Мы понимаем меру своей ответственности. Вчера министром внутренних дел практически все руководство департамента полиции освобождено от занимаемых должностей", - ответил замминистра.
Он отметил, что по поручению министра внутренних дел в Талдыкорган выезжала группа, которая занималась служебным расследованием, в том числе по последнему факту изнасилования начальником управления Талдыкоргана. Другие факты в ходе этого расследования тоже были тщательно проверены.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе появилась информация об избиении до смерти жены бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
15.11.2023, 17:22 43266
КНБ в трех городах Казахстана нейтрализовал ячейки радикальной религиозной группировки
Фото: КНБ РК
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астане, Атырау и Жезказгане, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 ее членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе обысков по местам жительства фигурантов изъята запрещенная литература и другие вещественные доказательства.
Отмечается, что ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования.
Ранее радикальная религиозная ячейка была нейтрализована в Актобе. Задержаны двое подозреваемых в пропаганде терроризма.
15.11.2023, 17:15 44161
В Кызылорде воспитателя детсада подозревают в избиении ребенка
Ребенку нанесен легкий вред здоровью
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде 41-летнего воспитателя одного из детских садов города подозревают в избиении ребенка, сообщает Polisia.kz.
Поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего о принятии мер к воспитателю, которая нанесла телесные повреждения ребенку в одном из частных детсадов. На основании заявления жительницы незамедлительно зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что проводятся все необходимые следственные действия, изъятые видеозаписи приобщены к материалам уголовного дела. Назначены судебные экспертизы.
По результатам СМЭ ребенку нанесен легкий вред здоровью. Ожидаются результаты судебно-габитологической экспертизы. В отношении 41-летнего воспитателя взято обязательство о явке в ОВД", - добавили в полиции.
Ранее в детском саду Астаны произошел случай издевательства над особенным ребенком.
В минувшем году в Минпросвещения поступили десятки жалоб на работу детских садов. По итогам проверок были выявлены серьезные нарушения.
После ряда инцидентов к работающим по госзаказу детсадам усилили требования.
15.11.2023, 15:03 49431
Получил взятку в виде загородного дома: за что арестовали главу управления ТЭК Астаны
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу управления топливно-энергетического комплекса Астаны подозревают в получении крупной взятки от частной компании, сообщил на брифинге официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
По словам Тлеукенова, задержанный руководитель ТЭК Астаны Марсель Узаков подозревается в получении взятки в виде загородного дома от частной компании.
Взятка предназначалась за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ по строительству канализационных очистных сооружений Астаны", - уточнил спикер.
Накануне, 14 ноября, Антикоре сообщили о задержании руководителя столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.
15.11.2023, 14:09 51411
В Алматы заблокировано 376 мошеннических сайтов
Граждане потеряли 1,8 млрд тенге
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы уполномоченными службами заблокировано 376 интернет-ссылок, вовлекающих граждан в мошеннические схемы, сообщили представители департамента экономических расследований по города Алматы.
С начала года в Алматы пресечена деятельность девяти финансовых пирамид: WBIC, Robotex, Hit Beat Music, Qnet, Chia Thai, Bincloud, S-Group, Marqar, Patin Coin. Их жертвами оказались 3 тысячи граждан, сообщили в ДЭР Алматы.
В ведомстве напомнили, что с начала года запущен Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов "Байқа пирамида", посредством которого граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид.
Привлечены к ответственности и осуждены на долгие сроки организаторы следующих финансовых пирамид: Innova Gold, IG Group KZ, Qozgan, Tender, Rich Beach, "Альфа Сейлс Консалтинг", ESS Group и Qnet. Проводится досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды Energy Eolus Qazaqstan", - рассказали в ведомстве.
В ДЭР уточнили, что организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в проекты по планированию, строительству и эксплуатации возобновляемых источников энергии и объектов хранения энергии, обещая от 2,7% до 3,4% в день, то есть более 80% в месяц и более 950% в год. При этом сумма вклада варьировалась от $30 до $2700.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии установлены офисы в 11 городах, а именно в Актобе, Астане, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Атырау, Уральске, Кызылорде, Павлодаре, Шымкенте, Кентау, Семее, а также установлено, что организаторы находятся за границей.
Сумма причиненного ущерба физическим лицам составляет более 1,8 млрд тенге.
Наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды World Business Consulting восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 126 млн тенге. По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewerly более 1200 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 700,1 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге", - проинформировали представители ведомства.
Казахстанцев также предупредили, что в стране участились случаи распространения предложений от лжефинансовых организаций. Они призывают инвестировать деньги в крупные проекты нефтедобывающих компаний, известных банков и субъектов квазигосударственного сектора с обещанием высокой и пассивной доходности. Для убеждения организаторы используют логотипы и дизайн известных новостных порталов, а также упоминают имена известных личностей и высокопоставленных чиновников.
Заходя на такие ресурсы, не следует заполнять свои анкетные данные. После чего начинают звонить, обращаясь по имени и фамилии, представляются сотрудниками банка либо правоохранительного органа и говорят, что на вас оформили кредит или возбудили уголовное дело. Пользуясь моментом неожиданности и вашей растерянностью, они выманивают ваши банковские данные. В этой связи ДЭР по городу Алматы призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - призвали в госоргане.
В случае если граждане столкнулись с финансовыми пирамидами, им необходимо обратиться в департамент экономических расследований города Алматы по адресу проспект Жибек жолы, 127, либо звонить по номеру колл-центра 1458.
Напомним, организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?