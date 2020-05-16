Экс-президента санатория "Казахстан" обвиняют в хищении 974 млн тенге

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Бывшего президента АО "Санаторий Казахстан" Казбека Султана обвиняют в хищении 974 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В 2013 году К. Султан под предлогом реконструкции и капитального ремонта здания санатория предоставил в банк недостоверные сведения о завышенной доходности и получил кредит на сумму 2,6 млрд тенге. В дальнейшем, используя различные финансовые схемы, К. Султан обналичивал денежные средства через "лжепредприятия" и таким образом похитил 974 млн тенге", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По данным ведомства, бывший руководитель санатория привлекал к схемам хищения денежных средств своих знакомых и близких родственников.

С 2015 по 2019 годы спортивно-оздоровительным комплексом Общества руководила младшая дочь К. Султана - А. Бейсебаева, которая присваивала все доходы. Эти и другие факты хищения подтверждаются аудиторской проверкой, судебно-экономической экспертизой и показаниями сотрудников санатория. На сегодняшний день АО фактически доведено до банкротства. Общая сумма задолженности перед финансовым учреждением составляет более 3,5 млрд тенге", - проинформировали в МВД.

В настоящее время следственным департаментом в отношении К. Султана и других лиц проводится досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Султан с санкции суда заключен под стражу, в отношении его дочери Бейсебаевой применен домашний арест.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекается ряд сотрудников Общества и близкие родственники Султана. Расследование продолжается, заключили в МВД.

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