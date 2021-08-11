Экс-сотрудника КНБ осудили на 9 лет за попытку изнасилования

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ТАЛДЫКОРГАН. 10 АВГУСТА - Приговором Карасайского районного суда Алматинской области экс-сотрудник КНБ Н. осужден на 9 лет лишения свободы за покушение на изнасилование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, 12 сентября 2020 года, ночью, Н. путем обмана посадил потерпевшую У. в автомашину, пообещав подвезти ее до дома. Он остановился на окраине села и попытался изнасиловать девушку, нанося ей удары руками и ногами и угрожая убийством.

Однако потерпевшая У. оказала активное сопротивление и Н., испугавшись появления проезжающих автомашин, не смог довести свой преступный умысел до конца", - рассказали в суде.

В ходе суда прокурор просил назначить Н. 9 лет лишения свободы. Это максимальное наказание для данного вида преступления.

Санкция части 2 статьи 120 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет. При этом закон ограничивает срок наказания, если совершено покушение на преступление. Срок наказания не может превышать 9 лет (3/4 от максимального срока - 12 лет). В связи с изложенным, суд назначил Н. наказание в виде 9 лет лишения свободы", - пояснили в суде.

Иск о возмещении материального и морального вреда потерпевшая не заявляла. Приговор суда не вступил в законную силу.

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