Экс-сотрудника КНБ осудили на 9 лет за попытку изнасилования

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Как сообщили в пресс-службе районного суда, 12 сентября 2020 года, ночью, Н. путем обмана посадил потерпевшую У. в автомашину, пообещав подвезти ее до дома. Он остановился на окраине села и попытался изнасиловать девушку, нанося ей удары руками и ногами и угрожая убийством.
Однако потерпевшая У. оказала активное сопротивление и Н., испугавшись появления проезжающих автомашин, не смог довести свой преступный умысел до конца", - рассказали в суде.
В ходе суда прокурор просил назначить Н. 9 лет лишения свободы. Это максимальное наказание для данного вида преступления.
Санкция части 2 статьи 120 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет. При этом закон ограничивает срок наказания, если совершено покушение на преступление. Срок наказания не может превышать 9 лет (3/4 от максимального срока - 12 лет). В связи с изложенным, суд назначил Н. наказание в виде 9 лет лишения свободы", - пояснили в суде.
Иск о возмещении материального и морального вреда потерпевшая не заявляла. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейского обвинили в изнасиловании девушки.
Экс-прокурор и банкир приговорены к 8 годам лишения свободы за групповое изнасилование в Алматы.
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