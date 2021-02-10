Экс-прокурор и банкир приговорены к 8 годам лишения свободы за групповое изнасилование

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - Бостандыксский районный суд Алматы приговорил экс-прокурора Тимура Тлембаева и бывшего топ-менеджера банка Каната Аликула к восьми годам лишения свободы за жестокое изнасилование девушки в ноябре 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Суд признал виновными Тлембаева Тимура и Каната Аликула в совершении уголовного правонарушения по статьям "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц" и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Известно, что отбывать наказание осужденные будут в исправительном учреждении средней безопасности.

Жертву обманом пригласил к себе парень, сказав, что они будут одни. Однако в квартире оказались посторонние люди, находившиеся в сильнейшем алкогольном опьянении.

Дальше выйти ей уже не дали. Парень спровоцировал конфликт, начал ее избивать, позже к нему присоединились друзья, которые начали издеваться над ней, домогались ее. После они переместились в спальню, где двое подозреваемых до шести утра насиловали жертву в особо извращенной форме", - рассказала адвокат потерпевшей Жанна Уразбахова.

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