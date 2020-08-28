В Алматы экс-прокурор и бывший топ-менеджер подозреваются в групповом изнасиловании

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Уголовное дело рассматривается в Бостандыкском суде Алматы сразу по двум статьям, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает BaigeNews.kz , девушку обманом пригласил к себе парень, сказав, что они будут одни. Однако в квартире оказались посторонние люди, находившиеся в сильнейшем алкогольном опьянении.

Дальше выйти ей уже не дали. Парень спровоцировал конфликт, начал ее избивать, позже к нему присоединились друзья, которые начали издеваться над ней, домогались ее. После они переместились в спальню, где двое подозреваемых до шести утра насиловали жертву в особо извращенной форме. В связи с чем уголовное дело передано в суд по двум статьям: статья 120 (Изнасилование группой лиц по предварительному сговору), а также статья 121 (Насильственные действия сексуального характера группой лиц)", - рассказала адвокат потерпевшей Жанна Уразбахова.

Правозащитник подчеркнула, что изначально полицейские не регистрировали уголовное дело, и только после того, как юристы взялись за дело, оно было зарегистрировано. Не обошлось без давления на жертву.

Как позже выяснилось, одним из подозреваемых является сотрудник прокуратуры, второй подозреваемый является топ-менеджером банка второго уровня", - заявила Жанна Уразбахова.

По ее словам, одного из подозреваемых в совершении тяжкого преступления отпустили под подписку о невыезде, вместо того, чтобы задержать и арестовать. Второй подозреваемый - бывший прокурор - был задержан спустя 10 дней, но и в отношении него суд избрал меру пресечения в виде залога.

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