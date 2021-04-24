Экс-замглавы департамента полиции на транспорте Алматинской области признан виновным в хищении топлива на сумму более 350 млн тенге

ТАЛДЫКОРГАН. 23 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой по Алматинской области ранее окончено уголовное дело в отношении в отношении экс первого заместителя начальника департамента полиции на транспорте Бекенова Е.Т., руководителей топливных складов станции Костанай и Достык ТОО "ТЭК-Казахстан" Касенова Б.Н. и Альжанова С.Ж., операторов-заправщиков станции "Достык" Алимбекова Е.Н., Кудабаева Г.М., Калибекова М.Б., Каирова Н.А., Ибрагимова А.С. и владельца автозаправочных станции Алакольского района Торайгирова М.Н. по фактам хищения топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции, Бекенов подозревался в покровительстве незаконной деятельности сотрудников ТОО "ТЭК-Казахстан", которые в 2018 году в группе лиц по предварительному сговору совершили хищение дизельного топлива в особо крупном размере, хранящихся на топливном складе станции "Достык" ТОО "ТЭК-Казахстан" на общую сумму 354 млн тенге с последующей реализацией его на автозаправочных станциях Алакольского района.

8 апреля 2021 года приговором Алматинского областного суда осуждены: Бекенов (за злоупотребление должностными полномочиями) на 3 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности; Касенов и Альжанов (за организацию хищения чужого имущества в особо крупном размере) на 8 лет лишения свободы; Алимбеков, Кудабаев, Калибеков, Каиров и Ибрагимов на 7 лет лишения свободы;Торайгиров (за пособничество в хищении и транспортировку, приобретение, реализации нефтепродуктов, без подтверждающих их происхождение документов) на 7 лет лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.

Всем осужденным назначено отбывание наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Кроме того, Бекенов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, а также специального звания полковник полиции.

Остальные лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в организациях, занимающихся транспортировкой, приобретением, реализацией, хранением нефти и нефтепродуктов сроком на 10 лет.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства