Экс-депутат Рудненского гормаслихата осуждена на три года условно за сводничество

Костанай. 26 октября. Kazakhstan Today - Бывшая депутат Рудненского городского маслихата Юлия Каралаш осуждена на три года условно по статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", передает Kazakhstan Today.

Дело 25-летней подсудимой рассмотрено Рудненским городским судом. В ходе судебного разбирательства Каралаш заключила процессуальное соглашение с прокурором в форме сделки о признании вины.

Приговором суда она признана виновной в содеянном. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как пояснили в пресс-службе Костанайского облсуда, в ходе слушания дела были рассмотрены интимные подробности личной жизни лиц, участвующих в суде, поэтому суд прошел в закрытом режиме.

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