Еще одного похитителя автозеркал задержали в Алматы

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала подозреваемого в совершении серии автокраж, передает Kazakhstan Today.

В микрорайоне Жулдыз в Алматы автовор за один вечер похитил боковые зеркала нескольких припаркованных автомашин. Подозреваемый в совершении автокраж был задержан. Им оказался 31-летний мужчина.

Злоумышленник действовал в вечернее время суток. Он орудовал во дворах жилых домов, подбирал подходящее авто, выжидал, когда станет безлюдно, подкрадывался к машине и делал свое: снимал зеркала. Не исключено, что подозреваемый причастен к другим аналогичным правонарушениям в городе, это сейчас выясняется", - прокомментировал начальник ОП Турксибского района подполковник полиции Нурлан Искаков.

В настоящее время по данным фактам проводятся следственные действия, зарегистрировано досудебное расследование по статье УК РК "Кража".

В полиции отметили, что подозреваемый ранее уже имел судимость за ограбление человека.

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