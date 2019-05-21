Еще одного похитителя автозеркал задержали в Алматы

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала подозреваемого в совершении серии автокраж, передает Kazakhstan Today.
В микрорайоне Жулдыз в Алматы автовор за один вечер похитил боковые зеркала нескольких припаркованных автомашин. Подозреваемый в совершении автокраж был задержан. Им оказался 31-летний мужчина.
Злоумышленник действовал в вечернее время суток. Он орудовал во дворах жилых домов, подбирал подходящее авто, выжидал, когда станет безлюдно, подкрадывался к машине и делал свое: снимал зеркала. Не исключено, что подозреваемый причастен к другим аналогичным правонарушениям в городе, это сейчас выясняется", - прокомментировал начальник ОП Турксибского района подполковник полиции Нурлан Искаков.
В настоящее время по данным фактам проводятся следственные действия, зарегистрировано досудебное расследование по статье УК РК "Кража".
В полиции отметили, что подозреваемый ранее уже имел судимость за ограбление человека.
Напомним, особое внимание к проблеме краж в Алматы было привлечено после трагической гибели казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена. Днем 19 июля 2018 года его ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось. Убийцы чемпиона приговорены к 18 годам колонии. Кроме того, недавно полиция задержала автовора, снявшего зеркало с автомашины олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина.
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