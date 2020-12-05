Фальшивые тенге на сумму 3 млн изготовили мошенники в Алматы

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы участников преступной группы приговорили к лишению свободы за изготовление и сбыт фальшивых тенге, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками досудебного экономического расследования по Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе трех человек занимавшихся изготовлением и сбытом на территории Алматы поддельных денежных знаков номиналом 500 и 5000 тенге на общую сумму более 3 млн тенге", - сообщает Комитет финансового мониторинга МФ РК.

По информации ведомства, в ходе проверочных мероприятий установлено, что ранее судимые граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали подпольный цех по изготовлению с целью сбыта поддельных тенге.

Все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статье 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, группой лиц по предварительному сговору), и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 6 до 9 лет", - заключили в комитете

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