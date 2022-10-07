Фиктивные счета-фактуры более чем на миллиард тенге выписал житель Шымкента

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АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - В Актау задержали 35-летнего живодера, который в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову кошке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВД Казахстана, инцидент произошел в шестом микрорайоне 4 октября около 22.00. Подозреваемого задержали. В содеянном он сознался.
Действия живодера зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина во дворе дома прыгает на голову кошки. Животное бьется в судорогах, а изверг как ни в чем не бывало продолжает свой путь", - сообщает портал "Мой город".
Дело завели по статье "Жестокое обращение с животными".
Максимум, что грозит подозреваемому, - 30 суток ареста. И это даже после ужесточения наказания в новом закон об ответственном обращении с животным", - отмечает издание.
Тем временем кошка находится в тяжелом состоянии, она страдает от судорог.
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
В августе сообщалось, что в Талдыкоргане живодеры отрезали
котенку уши.
Массовая бойня в Талгаре: зоозащитники обнаружили
место, где убивали собак.
В середине мая в Павлодаре живодер убил
собаку и хотел ее съесть.
Напомним, что с 1 марта в стране действует
закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов.
Ранее зоозащитники написали
президенту обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".