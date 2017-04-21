Футболиста "Шахтера" обокрали в раздевалке

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Футболиста "Шахтера" обокрали в раздевалке20.04.2017
Криминал  21:53

Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - Футболиста клуба "Шахтер" обокрали в раздевалке, сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

"20 апреля текущего года в Центр оперативного управления обратился 34-летний футболист ФК "Шахтер" с заявлением о том, что на базе стадиона в раздевалке украли портмоне, в котором находились деньги в размере 20 000 тенге и документы", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-розыскных работ сотрудники следственно-оперативной группы Михайловского отдела полиции установили и задержали 25-летнего жителя города Караганды, у которого изъяты вещественные доказательства. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188, часть 2, УК РК.

Полиция Караганды предупреждает жителей области не оставлять личные вещи в общественных местах без присмотра, а также быть бдительными.
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