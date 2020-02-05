Генерал Минобороны взят под домашний арест за системное получение взяток

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Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор взят под домашний арест по подозрению в получении взяток на системной основе, передает Kazakhstan Today.



"Высокопоставленный чиновник, по функционалу и долгу службы обязанный проводить подбор и расстановку профессионально подготовленных военных кадров, предупредительно-профилактическую работу, обеспечивать чистоту в собственных рядах и устранять коррупционные риски в действиях личного состава, подозревается в получении на системной основе взяток в значительных размерах от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.



По информации ведомства, подозреваемый признал вину и с участием защитника заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения. 31 января в отношении него санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства