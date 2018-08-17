Генпрокуратура озвучила обвинение против Аблязова по делу об убийстве банкира Татишева

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура РК выдвинула обвинение против Мухтара Аблязова по делу об убийстве убийства банкира Ержана Татишева, передает Kazakhstan Today.

Генпрокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Аблязова по факту организации убийства Татишева. 31 июля 2018 года Аблязов уведомлен через средства массовой информации, в том числе через французскую газету "Le FIGARO" о необходимости явиться в прокуратуру Казахстана для участия в следственных действиях по расследуемому уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с тем что Аблязов и его защитник не явились по вызову лица, осуществляющего досудебное расследование, Генпрокуратура в соответствии с частью 8 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) опубликовала сообщение о квалификации деяний подозреваемого Аблязова Мухтара Кабуловича, 16 мая 1963 года рождения.

"По результатам досудебного производства и на основании собранных доказательств 17 августа текущего года действия Аблязова квалифицированы по части 3 статьи 28 - пунктами "ж", "з" части 2 статьи 96 Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 1997 года). Аблязов подозревается в организации умышленного убийства бывшего председателя правления АО "Банк ТуранАлем" Татишева, совершенного из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору с М. Токмади", - проинформировали в ведомстве.

В соответствии со статьями 64, 206 УПК РК разъясняется, что подозреваемый и его защитник вправе ознакомиться и получить копию постановления о квалификации деяния подозреваемого в Генеральной прокуратуре РК по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Мангілік ел, 14.

Кроме того, подозреваемый вправе дать пояснения по существу подозрения, а также в случае несогласия с предъявленной квалификацией обжаловать постановление в соответствии со статьей 105 УПК РК прокурору или в суд.

В надзорном ведомстве напомнили, что ранее подозреваемый Аблязов вызывался Генпрокуратурой на 16 августа текущего года для проведения допроса и иных следственных действий. Однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих его явке.

Как сообщалось ранее, осужденный бизнесмен Муратхан Токмади признался в убийстве председателя правления "Банка "ТуранАлем" Ержана Татишева. Подробности изложены в фильме телеканала КТК "Звали его Мурка, часть 2".

Как рассказал в интервью телеканалу Токмади, он встретился с Аблязовым в конце 2003 года. "Он начал говорить о том, что у него есть серьезные проблемы с Ержаном, что тот кинул его долю, это было неправильно с его стороны", - сообщил обсужденный бизнесмен.

Как отмечается в фильме, Банк "ТуранАлем" в те годы занимал лидирующее место в СНГ, а его председателя правления Татишева считали гениальным финансистом. Бывшие топ-менеджеры банка, которые близко общались с Аблязовым, говорят, что ему это очень не нравилось. Он считал, что тот его кинул. "Аблязов был сильно обижен, он думал, что Ержан его кинул. Он об этом говорил и не скрывал", - рассказал экс-член совета директоров банка Жаксылык Жаримбетов.

По словам Токмади, Аблязов предложил ему убить Татишева. "Он предложил разрешить вопрос путем физического устранения Ержана. Это должно было произойти на охоте и выглядеть как случайное причинение смерти", - рассказал осужденный.

Татишев был убит во время охоты в машине, за рулем которой находился. Токмади, сидевший на заднем сиденье, выстрелил ему в голову, но позже представил это как несчастный случай, якобы ружье самопроизвольно выстрелило на кочке.

Первоначально суд признал, что топ-менеджер банка погиб в результате несчастного случая.

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