Глава крестьянского хозяйства и его дочь убиты в Жамбылской области

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Глава крестьянского хозяйства и его дочь убиты в Жамбылской области15.08.2018
Криминал  16:59

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил о двойном убийстве, которое произошло накануне в Жамбылской области.

Убийство произошло 14 августа в Шуском районе Жамбылской области и было раскрыто сотрудниками полиции по горячим следам.

"Задержан подозреваемый в совершении из корыстных побуждений убийства главы крестьянского хозяйства и его дочери. Изъяты мотоцикл, ноутбук, мобильные телефоны и деньги, которыми он завладел. Проводится досудебное расследование", - сказал Садубаев.
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