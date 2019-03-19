Главу Комитета по водным ресурсам МСХ арестовали на два месяца

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Глава Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев арестован на два месяца, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы суда Астаны, 16 марта Специализированный межрайонный следственный суд города удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования об избрании в отношении Ислама Абишева меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 14 мая.

Ранее сообщалось, что глава Комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев был отстранен от работы. Причина официально не озвучена, пишет Kazpravda.kz

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