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Главу костанайского филиала КТЖ задержали при получении взятки в 1 млн тенге

04.02.2019, 09:16 19210
Главу костанайского филиала КТЖ задержали при получении взятки в 1 млн тенге
Костанай. 4 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции задержали руководителей костанайского филиала АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы", передает Kazakhstan Today.
 
По информации регионального портала "Наша газета", 1 февраля с поличным при получении взятки в размере 1 млн тенге был задержан начальник филиала АО "НК "КТЖ" Костанайское отделение ГП" Берик Кайдаров. По предварительной версии, взятка предназначалась за своевременную поставку вагонов ТОО.
 
Также за получение взятки в размере 5 100 000 тенге за своевременную поставку вагонов были задержаны его заместитель В. Курманалинов и заместитель начальника станции Костанай Т. Алматов. Задержан и главный инженер филиала АО "НК "КТЖ" Костанайское отделение ГП" Б. Сарсенбаев.
 
Все факты зарегистрированы в ЕРДР ДНБПК по Костанайской области по части 2 статьи 366 УК (Получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие).
 
Как отмечает издание, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 

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